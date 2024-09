METEO. WEEK END PREVALENTEMENTE PERTURBATO, QUALCHE SCHIARITA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una successione di due minimi di pressione in quota, figli di un vasto sistema depressionario principale sito sul Golfo di Biscaglia, transitano sull’Italia Settentrionale tra domenica e lunedì, intervallati tra loro, a cavallo tra venerdì e sabato, da una temporanea rimonta della pressione. Tali sistemi causeranno tempo perturbato.

Venerdì 6 settembre. Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto ovunque, con generale progressiva diminuzione della copertura nel corso della giornata, fino a cielo sereno o poco nuvoloso su pianura, Appennino e Prealpi, e poco nuvoloso o nuvoloso sulle Alpi. Deboli rovesci o temporali residui nella notte localmente su pianura e Prealpi; nuova attivazione di deboli piovaschi isolati nelle ore più calde su Alpi e Prealpi. Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 16 e 20 °C, massime tra 23 e 27 °C. Zero termico: in risalita fino a 4200 – 4400 metri. Venti: in pianura deboli orientali tendenti a diventare deboli variabili, in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali in indebolimento ed in rotazione da Ovest.

Sabato inizialmente nuvoloso sulle Alpi e sereno o poco nuvoloso altrove con la possibile comparsa di foschie nelle ore più fredde sulla bassa pianura; sereno o poco nuvoloso con formazione di nubi cumuliformi nelle ore più calde sui rilievi; in serata generalizzato aumento della copertura a partire da Ovest. Domenica molto nuvoloso o coperto, con possibili temporanee e parziali schiarite nella prima parte della giornata sui settori orientali. Deboli piovaschi diffusi al mattino, in intensificazione nella seconda parte della giornata sui settori centro-meridionali.

Fonte Arpa Lombardia