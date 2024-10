METEO. FINE SETTIMANA SERENO E SOLEGGIATO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Persistono condizioni stabili associate all’ampia area anticiclonica stazionante sull’Europa occidentale. In Lombardia condizioni prevalentemente soleggiate salvo residuali foschie o locali nebbie nella notte e in dissolvimento al mattino, massime in progressivo calo verso il fine e l’inizio della prossima settimana.

Venerdì 1 novembre cielo ovunque sereno salvo irregolari transiti di velature. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. Zero termico in rialzo in serata a 4400 metri. Venti in montagna da nord.

Sabato 2 novembre cielo ovunque sereno salvo transito di velature e locali addensamenti sui rilievi in serata. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie. Zero termico a 4200 metri. Venti in montagna deboli da nord.

Domenica 3 novembre sui rilievi irregolari addensamenti, più probabili nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in lieve calo. Zero termico a 4300 metri. Venti in montagna deboli da nord.

Tendenza per lunedì 4 novembre: addensamenti o foschie al mattino in pianura e fascia pedemontana. Precipitazioni assenti. Temperature massime in graduale calo, minime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli da nord in montagna.

Fonte Arpa Lombardia