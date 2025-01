METEO. FINE SETTIMANA STABILE, DA DOMENICA POSSIBILI PIOGGE

PREVISIONI METEREOLOGICHE – Sull’Europa occidentale la persistenza dell’anticiclone continua a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla Lombardia fino a sabato. Il flusso di aria fredda e secca proveniente dai settori orientali garantisce con buona probabilità che non ci saranno nebbie estese. Da sabato il vortice di bassa pressione in quota proveniente dal Mar Libico si sposterà verso il Mar Tirreno, con conseguente aumento di instabilità sulla Lombardia domenica e lunedì. Maggiore nuvolosità e qualche debole precipitazione a partire dai settori meridionali domenica, lunedì nuvolosità in attenuazione, possibili deboli precipitazioni fino al mattino sulla pianura occidentale. Martedì cielo in progressivo rasserenamento. Precipitazioni assenti.

Venerdì 17 gennaio di notte annuvolamenti sull’Appennino e sulle Prealpi, possibili foschie o nubi basse sulla bassa pianura centrale, altrove sereno; dal mattino prevalentemente sereno ovunque, in serata nubi basse sulla pianura orientale, possibili foschie o nubi basse sulla bassa pianura centrale. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in lieve calo. In pianura valori minimi tra -4 e 4 °C, massimi tra 4 e 8 °C. Zero termico in progressivo rialzo durante la giornata sin verso i 2000 metri. Venti in pianura deboli variabili; in montagna deboli variabili, moderati orientali sull’Appennino. Probabili gelate nella notte e nel primo mattino.

Sabato 18 gennaio cielo prevalentemente sereno fino al pomeriggio; dalla serata progressivo aumento della nuvolosità a partire dai settori meridionali. Fino al mattino possibili foschie o nubi basse sulla bassa pianura centrale. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie e massime in aumento. In pianura valori minimi intorno a -3 °C, massimi intorno a 8 °C. Temperature in rialzo sulle Prealpi. Zero termico tra 2000 e 2400 metri. Venti in pianura al mattino deboli occidentali, nel pomeriggio in rotazione da nord, in serata da est; in montagna deboli variabili e sull’Appennino moderati da est. Probabili gelate nella notte e nel primo mattino.

Domenica 19 gennaio cielo al mattino coperto ovunque, al pomeriggio nuvolosità in attenuazione. Fino al mattino deboli precipitazioni sulla bassa pianura. Temperature minime in aumento, massime in calo. Zero termico tra 1200 e 1800 metri. Venti in pianura deboli variabili, in montagna deboli variabili.