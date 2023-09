PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un anticiclone di blocco, il cui centro di alta pressione si trova sulla Germania, si estende dal bacino occidentale del Mediterraneo alla Scandinavia, e causa sull’Italia Settentrionale la persistenza di condizioni del tempo stabili e soleggiate fino a tutto il fine settimana; a seguire, questa stabilità tenderà a cedere tra lunedì e martedì con l’avvicinamento di una lieve saccatura atlantica.

Venerdì 8 settembre cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti notturni più consistenti su Alpi e Prealpi. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico a 4800 metri. Venti su Alpi e Prealpi deboli o moderati a regime di brezza.

Sabato 9 settembre cielo sereno o poco nuvoloso; su Alpi e Prealpi addensamenti più consistenti fino a cielo nuvoloso limitatamente alle ore notturne e serali. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie e massime in aumento. Zero termico tra 4600 e 4800 metri. Venti su Alpi e Prealpi deboli o temporaneamente moderati a regime di brezza.

Domenica 10 settembre cielo sereno o poco nuvoloso, con temporanei addensamenti più consistenti fino a cielo nuvoloso su Alpi e Prealpi nella notte ed in serata. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. Zero termico tra 4600 e 4700 metri. Venti in montagna deboli o moderati a regime di brezza.

Fonte Arpa Lombardia