METEO. FINE SETTIMANA STABILE POI TORNANO PIOGGE E FREDDO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Fino a domenica la scarsa circolazione sull’Europa Centrale lascia condizioni di tempo stabile sul Nord Italia. Sulla Lombardia generalmente poco nuvoloso, ma con nebbie o foschie diffuse in pianura, in dissolvimento solo nelle ore più calde della giornata. Tra lunedì e martedì è probabile la discesa di aria più fredda ed instabile da nord con evoluzione ancora incerta: possibile tempo perturbato e freddo.

Venerdì 8 novembre cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico attorno a 2600 metri. Venti in montagna deboli e di direzione variabile.

Sabato 9 novembre cielo sereno o a tratti nuvoloso per nubi stratificate in quota. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico in lieve risalita nella giornata, attorno a 2900 metri. Venti in montagna deboli di direzione variabile, localmente a regime di brezza.

Domenica 10 novembre cielo sereno o poco nuvoloso ma con nebbia e foschia diffusa in pianura e nelle valli nelle ore fredde, in lenta dissoluzione nella giornata. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime senza variazioni rilevanti. Zero termico attorno a 2900 metri. Venti in montagna deboli settentrionali.

Fonte Arpa Lombardia