PREVISIONI METEOROLOGICHE – Non accenna ad attenuarsi l’instabilità che da inizio aprile caratterizza il tempo su tutti i nostri territori. Tanti temporali e rovesci localmente intensi, temperature spesso inferiori alle medie stagionali, positivo il riempimento quasi totale degli invasi. Il posizionamento dell’alta pressione tra il Regno Unito e la penisola scandinava non depone a favore di un cambio circolatorio a favore del bacino del Mediterraneo, il quale rimane ancora preda di una blanda circolazione depressionaria in cui confluiscono correnti di diversa provenienti.

In questo secondo fine settimana di giugno si rinnoveranno condizioni d’instabilità soprattutto nelle ore più calde, ampi soleggiamenti specie nelle ore mattutine. Temperature in ulteriore aumento a partire da sabato 10 giugno: mattutine comprese tra 17/19°C, massime tra 24-28°C. Zero termico diurno in rialzo verso i 3500 metri. Venti deboli provenienti da Sudovest.

Tendenza per lunedì 12 giugno: cieli sereni al mattino, nubi in progressivo aumento con deboli precipitazioni in intensificazione dalla serata.

Fabio Porro