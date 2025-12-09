METEO: FINO A GIOVEDÌ SOLE E TEMPERATURE IN LEGGERO AUMENTO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dopo che il cielo nel weekend non si è presentato pulito a causa del transito di una perturbazione a Nord delle Alpi, da oggi e fino a giovedì il cielo sarà soleggiato e le temperature in leggero aumento.

Martedì 9 dicembre

Cielo soleggiato. Temperature tra i 7 e i 13 °C. Venti: 4 km/h da Sud. Raffiche: 6 km/h

Mercoledì 10 dicembre

Cielo soleggiato. Temperature tra i 7 e i 13 °C. Venti: 6 km/h da Nord-Est. Raffiche: 12 km/h

Giovedì 11 dicembre

Cielo soleggiato. Temperature tra i 7 e i 12 °C. Venti: 6 km/h da Nord-Est. Raffiche: 12 km/h