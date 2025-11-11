METEO: FINO A GIOVEDÌ TEMPO STABILE E SOLE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Condizioni di tempo blandamente stabili sulla regione grazie alla presenza di flussi in quota occidentali che tendono verso mercoledì 12 ad acquisire una marcata curvatura anticiclonica. Le precipitazioni saranno totalmente assenti e la nuvolosità sarà presente per lo più in pianura sotto forma di foschie e nebbie notturne, ma ci saranno anche diversi passaggi di nubi alte da ovest verso est. Giovedì 13 il promontorio anticiclonico tenderà a cedere in favore dell’avvicinamento di un minimo Atlantico e di una profonda saccatura con aria molto fredda in quota proveniente dalla Scandinavia.

Martedì 11 novembre

Cielo soleggiato. Temperature tra gli 8 e i 16 °C. Venti: 4 km/h da Est. Raffiche: 8 km/h

Mercoledì 12 novembre

Cielo soleggiato. Temperature tra gli 8 e i 15 °C. Venti: 6 km/h da Nord-Est. Raffiche: 13 km/h.

Giovedì 13 novembre

Nuvolosità variabile. Temperature tra i 10 e t 16 °C. Venti: 7 km/h da Nord-Est. Raffiche: 14 km/h.