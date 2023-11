METEO. FLUSSO DI CORRENTI FREDDE, NEVE SULLE VETTE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sul Nord Italia permane un veloce flusso di correnti nord-occidentali che apporta generali condizioni di tempo asciutto. Venerdì un fronte di aria fredda proveniente dal Nord Europa valicherà le Alpi causando un generale rinforzo del vento, anche a carattere di foehn nelle valli alpine e su parte della pianura. Nel fine settimana attesa nuvolosità variabile e ampi spazi soleggiati in assenza di precipitazioni, con l’eccezione domenica di qualche breve nevicata sulle Alpi Retiche di confine. L’inizio della settimana proporrà l’arrivo di un’area depressionaria dal Nord Atlantico con moderata probabilità di precipitazioni, in un contesto di temperature normali per il mese di novembre.

Venerdì 17 novembre cielo sereno o poco nuvoloso su pianura, Prealpi e Appennino, variabilità sulle Alpi con annuvolamenti estesi e compatti lungo le Alpi Retiche e sull’Alta Valtellina. Precipitazioni probabili a carattere nevoso e di debole intensità, a carattere intermittente, su Alpi Retiche e valli di confine. Temperature minime in generale aumento, massime in aumento sulla pianura e in calo sulle Alpi. Zero termico a 1600-1700 metri su Alpi e Prealpi. Venti in montagna moderati o forti da nord con raffiche di foehn nelle valli fino a 50-80 km/h.

Sabato 18 novembre cielo sereno o poco nuvoloso fino a metà giornata, seguirà un generale aumento delle nubi fino a cielo irregolarmente nuvoloso su Alpi e Prealpi. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in diminuzione. Zero termico in rapido aumento dai 1600 metri del mattino ai 2800 metri della sera. Venti in montagna da deboli a moderati da nord, forti solo ad alta quota sulle Alpi Retiche.

Domenica 19 novembre cielo in prevalenza poco nuvoloso sulla pianura per nubi alte e sottili, maggiore variabilità sulle Alpi con annuvolamenti anche consistenti sulle Alpi Retiche. Precipitazioni assenti, non escluso qualche debole piovasco o nevicata ad alta quota sulle cime alpine di confine. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Zero termico intorno a 2800-3000 metri. Venti in montagna deboli settentrionali con rinforzi ad alta quota nel pomeriggio.

Fonte Arpa Lombardia