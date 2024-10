METEO. FORTI PIOGGE MARTEDÌ E GIOVEDÌ, UNA PAUSA MERCOLEDÌ

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un intenso flusso di correnti atlantiche insisterà sul continente europeo per tutta la settimana favorendo il passaggio sulla regione di diverse perturbazioni. La più intensa è attesa per martedì con piogge abbondanti e marcati rinforzi del vento. La seconda perturbazione, relativamente meno intensa, è attesa per giovedì. Temperature minime nella norma, massime inferiori alla norma fino a martedì, intorno alla norma da mercoledì.

Martedì 8 ottobre cielo ovunque molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni dalla notte possibili ovunque, da deboli a moderate, localmente forti sulla fascia prealpina e di alta pianura dove saranno più intense e insistenti, intermittenti e occasionalmente a carattere temporalesco su pianura e Appennino; in attenuazione dalla serata. Neve oltre 2500 – 2800 metri. Temperature minime in moderato rialzo, massime stazionarie o in leggero rialzo. Zero termico tra 3000 e 3400 metri. Venti in montagna moderati o forti meridionali, tendenti ad attenuarsi nel corso del pomeriggio.

Mercoledì 9 ottobre nuvolosità irregolare e variabile, tendente a divenire più diffusa e compatta in serata. Precipitazioni deboli residue nella notte sui settori centrorientali, in ripresa dal tardo pomeriggio sulla fascia alpina e prealpina e tendenti ad intensificarsi. Neve oltre 2500 – 2800 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in rialzo. Zero termico tra 3000 e 3400 metri. Venti in montagna da deboli a moderati in prevalenza dal quadrante sudovest.

Giovedì 10 ottobre cielo fino al mattino ovunque molto nuvoloso o coperto; dal pomeriggio copertura in diminuzione con schiarite a partire dalla pianura. Precipitazioni moderate, dalla notte possibili ovunque, più insistenti su Prealpi ed alta pianura, tendenti ad esaurirsi dal pomeriggio. Limite neve oltre 2600 metri circa, in abbassamento. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Zero termico a circa 3400 metri, in abbassamento fino a circa 2400 metri. Venti in montagna moderati o localmente forti meridionali, tendenti a occidentali dal pomeriggio.

Fonte Arpa Lombardia