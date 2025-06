METEO. GIORNATE CALDE E SOLEGGIATE FINO A DOMENICA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un’area anticiclonica con aria calda si estende dal Mediterraneo verso nord sulle parti centrali dell’Europa. Sulla Lombardia giornate generalmente soleggiate e calde con temperature in aumento, in pianura massime intorno ai 35 °C. Il disagio del calore in rialzo, anche notturno. Sui rilievi annuvolamenti pomeridiani con possibili acquazzoni, anche a carattere temporalesco. Domenica e all’inizio della settimana prossima si prevede una situazione meteorologica con tempo più instabile per una saccatura in spostamento verso est a nord Italia, che porta un’aria meno calda e temperature via via in calo.

Venerdì 13 giugno

Cielo con velature nel corso della giornata e locali addensamenti sui rilievi nel pomeriggio. Non esclusi locali rovesci sui rilievi, anche a carattere temporalesco. Temperature minime e massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 18 e 23 °C, massime tra 32 e 37 °C. Zero termico circa a 4300 metri. Venti in pianura e in montagna deboli variabili; nel pomeriggio da sudest o sud, nelle valli a regime di brezza.

Sabato 14 giugno

Cielo con velature al mattino, schiarite dal pomeriggio salvo irregolari addensamenti sui rilievi. Possibili irregolari rovesci sui rilievi dal pomeriggio, anche a carattere temporalesco. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. In pianura minime intorno a 22 °C, massime intorno a 35 °C. Zero termico a circa 4200 metri. Venti in pianura e in montagna deboli variabili. Su Alpi e Prealpi localmente raffiche più intense associate ai fenomeni temporaleschi.

Domenica 15 giugno

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso. Dalle ore centrali passaggio di nubi verso sudest. Precipitazioni diffuse, soprattutto delle ore centrali con possibilità di fenomeni forti a carattere temporalesco. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in calo. Zero termico tra 4000 e 4400 metri. Venti in pianura e in montagna generalmente deboli di direzione variabile con raffiche più intense associate ai fenomeni temporaleschi.

Lunedì 16 giugno

Lunedì è atteso tempo variabile, il sole sarà intervallato con nubi e locali rovesci sia in pianura che in montagna e anche rinforzi del vento. Martedì più spazio per il sole e solo isolati acquazzoni. Temperature via via in calo.