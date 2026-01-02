METEO: GIORNATE DI SOLE CON TEMPERATURE BASSE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La contrapposizione tra un sistema di bassa pressione in lento spostamento tra la Scandinavia e il Mar Baltico e due sistemi di alta pressione sull’Atlantico Settentrionale il primo, e tra Penisola Iberica e bacino occidentale del Mar Mediterraneo causano un flusso in quota dapprima settentrionale sulla Lombardia, con tendenza a ruotare da Ovest e a diventare meno stabile da venerdì 2. Tuttavia, per tutta la settimana in corso, le aree maggiormente attive dal punto di vista delle precipitazioni si manterranno lontane dalla Lombardia, e il cielo avrà una nuvolosità variabile e generalmente poco abbondante. Temperature senza variazioni di rilievo, con cambiamenti dovuti alla nuvolosità.

Venerdì 2 gennaio

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra i 2 e i 7 °C. Venti: 6 km/h da Nord-Est. Raffiche: 12 km/h.

Sabato 3 gennaio

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra 1 e 6 °C. Venti: 6 km/h da Nord-Est. Raffiche: 12 km/h.

Domenica 4 gennaio

Cielo soleggiato. Temperature tra 0 e 6 °C. Venti: 7 km/h da Nord-Est. Raffiche: 16 km/h.

Lunedì 5 gennaio

Cielo soleggiato. Temperature tra i -2 e i 5 °C. Venti: 7 km/h da Nord. Raffiche: 15 km/h.