METEO: GIORNATE DI SOLE FINO A GIOVEDÌ

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Martedì 17 febbraio correnti nordoccidentali in quota, deboli nevicate sulle Alpi di confine, sereno o poco nuvoloso; venti da ovest a carattere di Foehn, in particolare sulla pianura orientale. Mercoledì 18 flusso settentrionale stabile con tempo soleggiato e venti in attenuazione nel pomeriggio. Giovedì 19 passaggio di un nucleo freddo con aumento della nuvolosità dalla notte, deboli precipitazioni diffuse, nevose oltre gli 800 metri su Alpi, Prealpi e Appennino, in esaurimento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali; intensificazione della ventilazione in pianura associata alla perturbazione, al mattino da est, poi da ovest.

Martedì 17 febbraio

Cielo soleggiato. Temperature tra i 6 e gli 11 °C. Venti: 18 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 36 km/h.

Mercoledì 18 febbraio

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra i 6 e i 13 °C. Venti: 10 km/h da Nord-Est. Raffiche: 16 km/h.

Giovedì 19 febbraio

Pioggia debole. Temperature tra i 5 e i 7 °C. Venti: 10 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 19 km/h.

Fonte: ARPA Lombardia