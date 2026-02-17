METEO: GIORNATE DI SOLE FINO A GIOVEDÌ

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Martedì 17 febbraio correnti nordoccidentali in quota, deboli nevicate sulle Alpi di confine, sereno o poco nuvoloso; venti da ovest a carattere di Foehn, in particolare sulla pianura orientale. Mercoledì 18 flusso settentrionale stabile con tempo soleggiato e venti in attenuazione nel pomeriggio. Giovedì 19 passaggio di un nucleo freddo con aumento della nuvolosità dalla notte, deboli precipitazioni diffuse, nevose oltre gli 800 metri su Alpi, Prealpi e Appennino, in esaurimento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali; intensificazione della ventilazione in pianura associata alla perturbazione, al mattino da est, poi da ovest.
Martedì 17 febbraio
Cielo soleggiato. Temperature tra i 6 e gli 11 °C. Venti: 18 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 36 km/h.
Mercoledì 18 febbraio
Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra i 6 e i 13 °C. Venti: 10 km/h da Nord-Est. Raffiche: 16 km/h.
Giovedì 19 febbraio
Pioggia debole. Temperature tra i 5 e i 7 °C. Venti: 10 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 19 km/h.
Fonte: ARPA Lombardia