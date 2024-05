METEO. GIORNATE INSTABILI, VERSO UN ULTERIORE PEGGIORAMENTO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Da venerdì e per il fine settimana la progressiva attenuazione della struttura depressionaria centrata sulla Francia lascia un flusso sudoccidentale debolmente instabile sulla regione, con nubi e precipitazioni a ciclo diurno: rovesci sui rilievi nelle ore centrali, in possibile discesa alla pianura nella notte ed in serata. Da lunedì, e in particolare martedì, lo spostamento del minimo verso l’arco Alpino porterà un nuovo peggioramento.

Venerdì 17 maggio cielo molto nuvoloso alla notte e primo mattino, con irregolari schiarite a partire dalla pianura nelle ore centrali, nuvolosità irregolare più persistente su Alpi e Prealpi. Possibili residui rovesci o temporali alla notte, in rapido esaurimento; da metà giornata rovesci sparsi su Alpi e Prealpi, meno probabili altrove. Neve oltre 1800-2000 metri. Temperature minime in lieve calo, massime in marcato aumento in pianura. In pianura minime tra 12°C e 14°C, massime tra 20°C e 22°C. Zero termico tra 2300 e 2500 metri. Venti in pianura deboli, tendenti a disporsi da ovest o sudovest già al mattino, con rinforzi al pomeriggio anche su Appennino e Prealpi orientali; altrove in montagna deboli dai quadranti occidentali.

Sabato 18 maggio cielo sui rilievi irregolarmente nuvoloso, in pianura poco nuvoloso o velato, con nuvolosità più marcata sui settori occidentali e nelle ore pomeridiane. Da metà giornata rovesci sparsi sui rilievi e la fascia pedemontana, in estensione anche alla pianura dal pomeriggio es in serata. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. Zero termico in risalita, attorno a 2700 metri in serata. Venti in montagna dai quadranti meridionali, moderati con locali rinforzi sulle creste.

Domenica 19 maggio nuvolosità variabile a ciclo diurno. Residui rovesci possibili alla notte, poi nuovamente da metà giornata sui rilievi, in possibile discesa alla pianura nel pomeriggio ed in serata. Neve oltre 2600 metri. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo. Zero termico in risalita, attorno a 3000 metri. Venti in montagna prevalentemente deboli meridionali sulle cime, a regime di brezza nelle valli.

Tendenza per lunedì 20 maggio: molto nuvoloso, con copertura in aumento nel corso di lunedì e schiarite dal pomeriggio di martedì. Lunedì rovesci ancora isolati e a prevalente ciclo diurno, in intensificazione nella notte e nella mattina di martedì e tendenti poi ad esaurirsi. Temperature minime in progressivo lieve aumento e massime in progressivo lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali lunedì, di direzione variabile e fino a moderati martedì

Fonte Arpa Lombardia