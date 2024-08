METEO. GIORNATE SERENE E TORRIDE, UNA DOMENICA VARIABILE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un promontorio anticiclonico di origine subtropicale si rinforza progressivamente dal Mediterraneo Occidentale verso l’Europa centro-orientale. Tale configurazione determina sulla Lombardia, almeno fino a sabato 31, condizioni prevalentemente stabili, specie sulle pianure, dove prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime oltre le medie del periodo. Da domenica una saccatura atlantica, in approfondimento sulla Francia, determinerà condizioni più variabili, specie sui rilievi, con una copertura nuvolosa più estesa e temperature massime in calo.

Venerdì 30 agosto cielo sereno o poco nuvoloso per transito di sottili velature; nel pomeriggio locale aumento della nuvolosità sui rilievi. Precipitazioni assenti o poco probabili. Temperature minime e massime in lieve aumento. Zero termico intorno a 4400 metri. Venti deboli variabili, a regime di brezza nelle valli.

Sabato 31 agosto cielo poco nuvoloso o al più nuvoloso per transito di nuvolosità medio-alta, a tratti più compatta, specie al pomeriggio. Precipitazioni assenti, salvo qualche piovasco su Alpi e Prealpi orientali. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico intorno a 4400 metri. Venti in montagna deboli prevalentemente meridionali.

Domenica 1 settembre cielo fino alla tarda mattinata poco nuvoloso con transito di velature e qualche addensamento, quindi irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, con addensamenti maggiori sui rilievi. Probabili rovesci sparsi o temporali tra primo pomeriggio e sera sui rilievi. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Zero termico intorno a 4200 metri. Venti in montagna deboli prevalentemente meridionali con locali rinforzi.

Tendenza per lunedì 2 settembre: tra poco nuvoloso e nuvoloso con maggiore nuvolosità sui rilievi e sulle zone occidentali dove è più probabile l’innesco di rovesci sparsi o temporali tra la tarda mattina e la sera. Temperature in calo. Venti deboli con locali rinforzi in quota.

Fonte Arpa Lombardia