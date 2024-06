METEO. GIORNATE SOLEGGIATE E STABILI MA NON È ANCORA ESTATE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una progressiva espansione di un’area anticiclonica dal nord Africa si estende sul Bacino del Mediterraneo, favorendo condizioni stabili con giornate prevalentemente soleggiate e rialzo termico. Per la giornata di giovedì l’avvicinamento di una saccatura in approfondimento sulla Penisola Iberica favorirà flussi via via più umidi sui settori nordoccidentali, con possibili precipitazioni localizzate con maggior probabilità sui settori alpini e prealpini occidentali, in intensificazione anche a carattere temporalesco venerdì in concomitanza al passaggio dell’onda depressionaria sul nord Italia, con possibile interessamento anche della pianura. Sabato graduale ripristino di condizioni stabili.

Martedì 18 giugno cielo ovunque sereno, salvo intermittenti addensamenti sui rilievi al mattino. Precipitazioni assenti, salvo isolati rovesci o locali temporali nel pomeriggio sui rilievi. Temperature minime stazionarie, massime in lieve rialzo. Zero termico a circa 4300 metri. Venti in montagna deboli o a tratti moderati da sud.

Mercoledì 19 giugno ovunque sereno al mattino, nel pomeriggio transito di velature e locali addensamenti sui settori occidentali, in dissolvimento in serata. Precipitazioni assenti salvo possibili isolati rovesci sui rilievi nelle ore più calde della giornata. Temperature minime in rialzo, massime stazionarie o in lieve rialzo. Zero termico in rialzo a 4500 metri dal pomeriggio. Venti in montagna deboli meridionali al mattino, in rinforzo a moderati nel pomeriggio.

Giovedì 20 giugno ovunque irregolarmente nuvoloso per nubi a media e alta quota. Precipitazioni dal mattino deboli sui settori occidentali prealpini e alpini, non esclusa anche parte della pianura più occidentale, in possibile estensione anche ai rilievi orientali a metà giornata; possibili anche a carattere temporalesco. Temperature minime in rialzo, massime stazionarie. Zero termico a circa 4200 metri. Venti in montagna moderati da sud sulla fascia più settentrionale.

Fonte Arpa Lombardia