PREVISIONI METEOROLOGICHE – Mentre al centro sud e nelle isole maggiori si concentrano tutte le precipitazioni, sui nostri territori l’alta pressione spadroneggia senza fatica. I fronti perturbati hanno cambiato traiettoria: dalla Sardegna verso le regioni del sud dove recano forti precipitazioni e causano anche danni. Nel fine settimana l’anticiclone si rafforzerà ulteriormente garantendo tanta stabilità e ancora giornata molto miti. Foschie e locali banchi nebbiosi, potranno formarsi nei fondo valle nelle ore più fresche.

Temperature mattutine comprese tra 13/14°C, massime tra 20/22°C. Zero termico diurno attorno a 3600 metri. Venti deboli da Nord Est.

Tendenza per lunedì 17 ottobre: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, clima ancora mite.

Fabio Porro