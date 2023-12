METEO. GIORNATE STABILI E SOLEGGIATE, VENTI LOCALMENTE FORTI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Persiste sul nord Italia un cuneo di alta pressione che determina condizioni stabili e soleggiate fino a martedì, quindi il transito sul nord Europa di una saccatura nordatlantica favorirà per mercoledì una temporanea flessione del geopotenziale, ma con effetti al suolo limitati a nord della catena alpina o al più con delle deboli piogge sulle creste di confine. Il rapido passaggio verso est della saccatura favorirà per la seconda metà della settimana un richiamo di correnti in quota nordoccidentali, associate ad una nuova e solida rimonta anticiclonica sull’Europa occidentale, con associati rinforzi di vento da nord in montagna e da ovest in pianura.

Martedì 19 dicembre cielo ovunque sereno salvo annuvolamenti in tarda serata sul nordovest. Temperature minime stazionarie, massime in lieve risalita. Zero termico a circa 3400 metri, in lieve calo in serata. Venti in montagna deboli variabili.

Mercoledì 20 dicembre nuvoloso ovunque nella notte, irregolari schiarite al mattino a partire da nordovest fino a poco o irregolarmente nuvoloso nella seconda parte della giornata. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Zero termico in calo a circa 2500 metri al mattino, in ulteriore abbassamento a 1800-2000 metri in serata. Venti in montagna in rinforzo fino a moderati da nord.

Giovedì 21 dicembre cielo poco nuvoloso per la prima parte della giornata, dal pomeriggio transito di velature e addensamento in montagna. Precipitazioni assenti o al più deboli limitati alle creste di confine. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Zero termico a circa 1600-1800 metri al mattino, in risalita a circa 2000-2200 metri dal pomeriggio. Venti in montagna moderati o localmente forti da nord.

Fonte Arpa Lombardia