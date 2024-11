METEO. GIORNATE VELATE E TEMPERATURE IN CALO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il Nord Italia è interessato da correnti in quota da nord associate ad un’area depressionaria in transito sull’Europa centro-orientale e in graduale spostamento verso il bacino del Mediterraneo sudorientale. In concomitanza un’area di alta pressione dall’Atlantico tende ad estendersi all’Europa settentrionale e occidentale. Questo determinerà giornate per lo più poco nuvolose o velate sulla regione con addensamenti irregolari per nubi basse, foschie e nebbie nelle ore più fredde sulle pianure. Con l’inizio della prossima settimana probabile cambio di regime per il cedimento dell’area di stabilità.

Venerdì 29 novembre cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico tra 1700 metri sui settori orientali e i 2900 metri sui settori occidentali. Venti deboli o moderati su Alpi e Prealpi dai quadranti settentrionali.

Sabato 30 novembre nella prima parte della giornata addensamenti irregolari per nubi basse, in sollevamento e diradamento in parte dal pomeriggio con passaggio a cielo poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime calo. Zero termico in fascia prealpina attorno ai 1500 metri. Venti in montagna deboli settentrionali, con rinforzi a tratti su Retiche più settentrionali fino al mattino.

Domenica 1 dicembre cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico intorno a 2700 metri. Venti in montagna deboli settentrionali.

Tendenza per lunedì 2 dicembre: da poco nuvoloso a velato o localmente nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in aumento.

Fonte Arpa Lombardia