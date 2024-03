METEO. GRADUALE PEGGIORAMENTO, VENTO E NEVE IN QUOTA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il transito di una temporanea dorsale di alta pressione determina una circolazione sinottica debole ma nel corso della giornata di venerdì l’avvicinamento di una più ampia perturbazione Nordatlantica determina un nuovo graduale peggioramento con diffuso rinforzo della ventilazione da est sulla pianura, e le prime precipitazioni in serata: nel fine settimana venti a tratti forti con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, in particolare al mattino di domenica.

Venerdì 8 marzo cielo poco o irregolarmente nuvoloso fino al primo mattino, nella giornata aumento della copertura da ovest e dai rilievi: molto nuvoloso in serata. Possibile pioviggine isolata dal mattino su fascia pedemontana; dal tardo pomeriggio ed in serata precipitazioni più diffuse ed in intensificazione sui settori occidentali della regione. Neve oltre 1000 metri circa, a quote inferiori sul Nordovest ed in serata. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo. Zero termico attorno a 1400 metri, in abbassamento fino a 1200 metri in serata sui settori occidentali. Venti in graduale rinforzo nella giornata, da sud sui rilievi, fino a localmente moderati con raffiche a tratti forti in quota.

Sabato 9 marzo cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni insistenti sulle Prealpi ed i settori occidentali; al pomeriggio isolate ed occasionali, in ripresa dalla serata sui settori occidentali. Neve oltre 900-1000 metri. Temperature minime in aumento, massime in calo. Zero termico attorno a 1200-1400 metri. Venti in montagna moderati meridionali, con raffiche forti in quota.

Domenica 10 marzo fino al mattino molto nuvoloso o coperto ovunque; da metà giornata irregolari schiarite con nuvolosità a tratti spessa ma più variabile. Precipitazioni fino al mattino da deboli a moderate e diffuse, più insistenti sulla fascia prealpina, con neve oltre 900-1000 metri circa; da metà giornata in esaurimento e spostamento verso est, ma con possibili brevi ed isolati rovesci fino a sera su tutta la regione. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo. Zero termico attorno a 1400 metri. Venti fino al mattino in montagna forti meridionali; da metà giornata in rapida attenuazione.

Tendenza per lunedì 11 marzo: irregolarmente nuvoloso e variabile, con piovaschi sparsi, più probabili sulla pianura.

Fonte Arpa Lombardia