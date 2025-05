METEO. IL SOLE AUTENTICO PROTAGONISTA DELLE PROSSIME GIORNATE

PREVISIONI METEO – Dopo i recenti locali rovesci e temporali sui rilievi, ma anche su parte della pianura, e dopo le precipitazioni molto abbondanti, da martedì pomeriggio il tempo è destinato a migliorare, con il sole che sarà protagonista per i giorni successivi. Eccezion fatta per isolate piogge sui rilievi. In questa fase le temperature sono previste in marcato aumento, con punte prossime ai 30 °C tra giovedì 29 e sabato 31.

Martedì 27 maggio

Stato del cielo nella prima parte del giorno generalmente molto nuvoloso. Dal pomeriggio diminuzione della nuvolosità a partire da ovest. Precipitazioni nella notte diffuse sui settori settentrionali, localmente forti o molto forti. Non si escludono isolati temporali. In mattinata in spostamento verso sudest sui settori centrali e meridionali, in successiva attenuazione. Dal pomeriggio possibili isolati piovaschi. Temperature minime generalmente stazionarie o in lieve aumento, massime in calo. In pianura minime tra 13 e 16 °C, massime tra 20 e 25 °C. Zero termico tra 2500 e 3000 metri. Venti deboli di direzione variabile. Nella notte e al primo mattino rinforzi tra Prealpi e alta pianura in concomitanza con il passaggio dei temporali.

Mercoledì 28 maggio

Cielo sereno con passaggio di nubi alte e sottili. Nel pomeriggio, soprattutto sui settori settentrionali, aumento delle nubi fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni possibili dal pomeriggio sotto forma di locali rovesci su Alpi e Prealpi orientali. Temperature minime generalmente stazionarie o in lieve calo, massime in aumento. In pianura minime intorno a 14 °C, massime intorno a 27 °C. Zero termico tra 3000 e 3500 metri. Venti deboli o molto deboli di direzione variabile. Dal tardo pomeriggio in rinforzo da sud sul pavese e da nord su Alpi e Prealpi. Nel primo mattino, sulla Bassa Pianura, possibili locali riduzioni della visibilità.

Giovedì 29 maggio

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. Zero termico tra 2900 e 3400 metri, dal pomeriggio in risalita. Venti in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, su Alpi e Prealpi prevalentemente da nord con rinforzi sulle creste.