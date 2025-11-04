METEO: IL TEMPO SARÀ STABILE FINO A GIOVEDÌ

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un’area di alta pressione si estende sull’Italia garantendo tempo stabile sulla Lombardia fino a giovedì 6, con giornate caratterizzate generalmente da un cielo sereno o poco nuvoloso con velature ma con la presenza di nebbia in pianura nelle ore più fredde.
Martedì 4 novembre
Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra i 9 e i 16 °C. Venti: 5 km/h da Est. Raffiche: 8 km/h.
Mercoledì 5 novembre
Nuvolosità variabile. Temperature tra i 9 e i 15 °C. Probabilità molto bassa di pioggia. Venti: 4 km/h da Est. Raffiche: 10 km/h.
Giovedì 6 novembre
Cielo coperto. Temperature tra gli 8 e i 15 °C. Probabilità molto bassa di pioggia. Venti: 6 km/h da Nord-Est. Raffiche: 10 km/h.
Fonte: ARPA Lombardia