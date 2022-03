PREVISIONI METEOROLOGICHE – Nei giorni scorsi i modelli previsionali avevano lanciato dei messaggi di un cambiamento che avrebbe riportato alcune precipitazioni sui nostri territori, assetatati da lungo tempo. L’interazione tra aria fredda proveniente dai Balcani e le correnti umide atlantiche tra giovedì 10 e venerdì 11 marzo avrebbero potuto creare un ottimo mix per la “perfetta” nevicata sino a quote pianeggianti, ma probabilmente non si potrà realizzare. Il freddo colpirà ancora il versante Adriatico, mentre le correnti atlantiche saranno bloccate nuovamente dall’invadente alta pressione.

Sui nostri territori invece è atteso un rialzo termico, in controtendenza rispetto al resto della penisola. Ci aspetta dunque un inizio settimana discreto, con qualche nube ma anche ampi spazi soleggiati. Temperature mattutine comprese tra 3/6°C, massime tra 7/15°. Zero termico diurno sale oltre 1800 metri. Venti moderati tra Sud e Sud Est.

Fabio Porro