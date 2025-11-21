METEO: IMPULSI PERTURBATI, DEBOLI PRECIPITAZIONI E TEMPERATURE IN CALO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Lombardia alle prese con il transito di due impulsi perturbati. Dopo il primo, che ha concluso il suo passaggio giovedì 20, il secondo arriverà oggi, venerdì 21, portando deboli precipitazioni e un ulteriore calo delle temperature.
Venerdì deboli nevicate al mattino su Alpi e Prealpi oltre i 300-400 metri, qualche locale pioggia sulla pianura e in serata debole neve a tutte le quote sull’Appennino.
Sabato 22 prevalenza di sole ma temperature relativamente basse per il periodo, avremo infatti minime intorno agli 0 °C sulla pianura e massime intorno ai 7-8 °C. Venti moderati da nord sulle Alpi.
Domenica 23 estese gelate al primo mattino e aumento delle nubi in giornata, prima del transito di due deboli impulsi perturbati entro martedì 25, che con buona probabilità porteranno deboli precipitazioni e nuove nevicate a quote basse.
Temperature in aumento da mercoledì 26 con condizioni meteo più stabili.
Fonte: ARPA Lombardia