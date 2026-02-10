METEO: IN SETTIMANA CIELO COPERTO E PIOGGIA DEBOLE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Martedì 10 febbraio da molto nuvoloso a coperto; precipitazioni deboli o molto deboli in particolare sui settori nordoccidentali o Prealpi centrali, meno probabili sui settori retici, tendenti a deboli diffuse in serata; limite neve attorno a 800 metri circa. Mercoledì 11 nuvolosità e precipitazioni residue fino al mattino, poi ampie schiarite su tutta la regione. Giovedì 12 cielo dapprima molto nuvoloso, poi sereno o poco nuvoloso; deboli precipitazioni sui settori settentrionali fino al primo pomeriggio; limite neve intorno a 1200 metri.
Martedì 10 febbraio
Cielo coperto. Temperature tra i 6 e i 10 °C. Venti: 3 km/h da Est. Raffiche: 8 km/h.
Mercoledì 11 febbraio
Pioggia debole. Temperature tra i 5 e gli 11 °C. Venti: 8 km/h da Ovest. Raffiche: 16 km/h.
Giovedì 12 febbraio
Pioggia debole. Temperature tra i 5 e gli 11 °C. Venti: 7 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 16 km/h.
Fonte: ARPA Lombardia