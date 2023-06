PREVISIONI METEOROLOGICHE – Tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina il transito di un nucleo freddo e più instabile a nord dell’arco alpino porterà temporali e rovesci inizialmente sui rilievi, in discesa alla pianura, con un marcato rinforzo del vento da est. Mercoledì e giovedì più variabile con nuvolosità irregolare, rovesci sui rilievi e occasionali piovaschi in pianura, temperature in calo. Venerdì l’ingresso di un’attiva ma veloce saccatura atlantica porterà sulla regione precipitazioni diffuse, a tratti intense, in esaurimento già sabato. Nel dettaglio:

Martedì 27 giugno cielo poco nuvoloso o velato, con maggiore sviluppo di nubi sui rilievi nel corso della giornata. Precipitazioni occasionali piovaschi sulle Alpi possibili già dal mattino; dalle ore centrali della giornata rovesci e temporali isolati sulle Prealpi orientali; in discesa alla pianura al pomeriggio ed in serata. Temperature minime in lieve aumento. Zero termico in abbassamento, tra 3800-4000 metri. Venti in montagna moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sulle cime.

Mercoledì 28 giugno prevalentemente poco nuvoloso, con cielo velato al mattino e maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio e sui rilievi. Dalle ore centrali rovesci sui rilievi. Temperature minime e massime in calo. Zero termico attorno a 3700 metri, in graduale risalita. Venti in montagna moderati dai quadranti settentrionali.

Giovedì 29 giugno cielo nuvoloso sui settori occidentali, più sereno altrove; dalle ore centrali qualche schiarite sulla pianura ma con sviluppo di nubi cumuliformi, più marcato sui rilievi. Piovaschi isolati sui rilievi possibili già dal primo mattino e nella giornata. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. Zero termico attorno a 4000 metri, variabile nella giornata.

Fonte: Arpa Lombardia