PREVISIONI METEOROLOGICHE – Venerdì correnti occidentali ondulate con residua instabilità nella prima parte della giornata. Tra sabato e domenica la Lombardia sarà nuovamente sul confine tra alta pressione africana sul Mediterraneo Centrale e correnti sudoccidentali associate ad una depressione presso le Isole Britanniche: forte rialzo termico e tempo stabile salvo locale instabilità pomeridiana sui rilievi.

Venerdì 14 luglio nella notte ed al primo mattino cielo irregolarmente nuvoloso, con addensamenti sui settori meridionali; poi nuvolosità variabile con possibili addensamenti sparsi tra mattino e pomeriggio, in particolare su Alpi e Prealpi. Tra mattina e pomeriggio rovesci isolati su Alpi e Prealpi. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico inizialmente intorno a 4400 metri, dal pomeriggio in salita fino a 4600-4900 metri. Venti in montagna da deboli a moderati occidentali. Altri fenomeni: disagio da calore moderato.

Sabato 15 luglio cielo fino al mattino ovunque sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio cumuli ad evoluzione diurna sui rilievi, con addensamenti sul Nordovest. Rovesci o temporali isolati nel pomeriggio sul Nordovest. Temperature minime e massime in lieve o moderato aumento. Zero termico a circa 4700 metri. Venti in quota moderati da sudovest. Altri fenomeni: disagio da calore da moderato a forte.

Domenica 16 luglio e lunedì ovunque sereno o poco nuvoloso ma con moderato sviluppo di cumuli ad evoluzione diurna sui rilievi. Rovesci o temporali isolati pomeridiani su Nordovest e fascia alpina, possibili in entrambe le giornate, più probabili domenica. Temperature in moderato aumento, con disagio da calore forte. Venti da deboli a moderati a regime di brezza o meridionali, con rinforzi in quota.

Fonte Arpa Lombardia