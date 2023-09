PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’allontanamento verso il sud del Mediterraneo di un minimo depressionario in quota favorisce la rimonta dell’alta pressione sul Nord-Italia, garantendo per i prossimi giorni tempo stabile e soleggiato sulla regione. Da giovedì, seppur in un contesto di relativa incertezza, l’alta pressione tenderà a cedere temporaneamente, determinando addensamenti irregolari a ridosso dei rilievi e velature più frequenti.

Martedì 26 settembre cielo sereno o poco nuvoloso, con tendenza a velature dal tardo pomeriggio-sera. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in aumento. Zero termico intorno a 4300 metri. Venti su Alpi e Prealpi deboli variabili.

Mercoledì 27 settembre cielo inizialmente velato per transito di nubi alte da ovest a est; dalla tarda mattina sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in aumento. Zero termico intorno a 4400 metri. Venti su Alpi e Prealpi deboli variabili.

Giovedì 28 settembre nella prima parte della giornata su Alpi e Prealpi nuvolosità irregolare a tratti estesa, dal pomeriggio tendenza a velato con addensamenti sparsi in serata. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico intorno a 4200 metri. Venti deboli variabili.

Fonte Arpa Lombardia