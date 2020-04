PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimana discreto, con buon soleggiamento e qualche nube in transito. Le temperature sono rimaste sempre sopra le medie stagionali, a causa di un flusso mite dal Nord Africa. Flusso legato ad una perturbazione che dopo alcuni giorni di stasi a ridosso della Sardegna, farà qualche passo in avanti ad inizio settimana.

Avremo piogge per l’intera giornata di lunedì, deboli pioviggini per quella di martedì, nubi senza precipitazioni per mercoledì e rasserenamenti per giovedì.

Le temperature:

Valori mattutini in calo tra 9/10°C.

Valori pomeridiani in tra 17/19°C per lunedì e giovedì, attorno a 12°C martedì e mercoledì.

Zero termico diurno in calo fin verso i 1700 metri.

Venti deboli dapprima provenienti da Sud Ovest, poi ruotanti a Nord Ovest.

Tendenza per il fine settimana: bel tempo e clima gradevole. Nubi in aumento a partire da domenica 26 aprile.

Fabio Porro