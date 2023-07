PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’avvicinamento di una saccatura atlantica ha determina tra ieri e oggi, martedì 25 luglio, intensi flussi umidi sudoccidentali con anche infiltrazioni di aria più fresca in quota, in particolare nella mattinata odierna: condizioni quindi di intensa instabilità convettiva con ripetuti eventi temporaleschi anche di forte intensità. Mercoledì transita (da ovest verso est) l’asse di tale saccatura, apportando un significativo rinforzo di venti nordoccidentali sulle zone occidentali e qualche rovescio o temporale sulle zone orientali. Giovedì temporanea rimonta anticiclonica con condizioni stabili e temperature in aumento. Tra venerdì e sabato leggero cedimento del promontorio con una maggiore instabilità, specie sui rilievi.

Martedì 25 luglio cielo nuvoloso o molto nuvoloso sino al tardo pomeriggio, quindi nuvolosità in irregolare attenuazione a partire dai settori occidentali, con addensamenti più persistenti ad est e sui rilievi. Già dalle prime ore rovesci o temporali (anche di forte intensità) in transito da ovest verso est principalmente sulle zone di pianura e sulle zone prealpine, con possibilità di grandine medio-grande. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione o esaurimento sulle pianure occidentali e centrali, altrove fenomeni un po’ più persistenti, specie ad est. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in calo. Zero termico in progressivo calo fino a circa 3000 metri. Venti in montagna moderati dai settori meridionali la mattina, moderati o forti la sera da nord. Venti localmente forti durante i temporali più intesi.

Mercoledì 26 luglio cielo generalmente poco nuvoloso con ripetuti transiti di velature: a ovest maggiori tratti di sereno, a est più variabile con irregolari addensamenti, in particolare nelle ore pomeridiane. Nella notte possibili residui temporali a est, nel pomeriggio possibili rovesci o locali temporali sui rilievi centrali e orientali. Temperature minime stazionarie o in leggero calo, massime in lieve aumento, specie a ovest. Zero termico intorno a 2800 metri. Venti in montagna moderati o forti settentrionali, in attenuazione in serata.

Giovedì 27 luglio cielo sereno o poco nuvoloso con qualche velatura e blanda nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio sui rilievi. Precipitazioni assenti salvo isolati rovesci o temporali sui rilievi orientali. Temperature minime in leggero calo, massime in aumento. Zero termico in rapido aumento fin oltre 4000 metri. Venti in montagna deboli variabili la mattina, dal pomeriggio in rotazione dai settori meridionali con locali rinforzi in quota.

Fonte Arpa Lombardia