METEO, INTENSIFICAZIONE DELL’INSTABILITÀ, PRECIPITAZIONI DIFFUSE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Per l’inizio della settimana ci sarà un’intensificazione dell’instabilità, con precipitazioni diffuse sulla fascia alpina e prealpina, poco interessata la fascia di pianura e Appennino e lieve flessione delle massime di temperatura.

Martedì 3 giugno

Cielo nuvoloso sui settori alpini e prealpini, in pianura irregolarmente nuvoloso o velato al mattino, schiarite nel pomeriggio più probabili sulla parte centro orientale. Precipitazioni da deboli a moderate sui rilievi alpini e prealpini, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime e massime in lieve calo. Zero termico variabile tra 3600 e 4000 metri, con la quota più bassa sui settori alpini. Venti in pianura deboli o variabili, in montagna da deboli a moderati meridionali.