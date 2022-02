PREVISIONI METEOROLOGICHE – Poche righe per descrivere la stagione invernale: alta pressione sempre presente, precipitazioni assenti da ormai due mesi. La siccità è il primo elemento negativo di questa stagione, simile agli inverni degli anni ’90. Le precipitazioni sono bloccate al di là della catena alpina mentre Svizzera ed Austria fanno il “pieno” di neve fino a quote basse.

Fino a metà di questo mese non avremo nessun cambiamento importante, anche le temperature rimarranno sopra le medie stagionali. Bel tempo per l’intero fine settimana ma anche qualche transito di nubi che non recheranno nessuna precipitazione.

Temperature mattutine comprese tra 3/6°C, massime tra 11/14°C. Zero termico diurno oltre 2000 metri. Venti deboli di direzione variabile.

Evoluzione per lunedì 7 febbraio: ancora ben soleggiato e più mite.

Fabio Porro