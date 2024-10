METEO. LA PIOGGIA SI PRENDE QUALCHE GIORNO DI PAUSA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un minimo barico posizionato sull’Italia Settentrionale lascia progressivamente spazio ad un sistema di alta pressione che comincerà a delinearsi in maniera più robusta a partire da sabato, causando condizioni di stabilità almeno fino alla prima parte della settimana entrante.

Venerdì 11 ottobre cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque salvo addensamenti più consistenti su Alpi e Prealpi. Nelle ore più fredde in pianura comparsa di nebbia e foschie; in serata arrivo di velature da Ovest. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico a 2400 – 2600 metri. Venti in montagna deboli dai quadranti occidentali.

Sabato 12 ottobre copertura in aumento nel corso della notte su Alpi, Prealpi e settori occidentali fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso; altrove velato. Precipitazioni deboli pioviggini di breve durata possibili localmente sui rilievi alpini e prealpini. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Zero termico a 2300-2600 metri, in risalita fino a 3400-3600 metri in serata. Venti in montagna deboli o moderati sud-occidentali.

Domenica 13 ottobre cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso sulla pianura con addensamenti più consistenti in montagna, con tendenza alla diminuzione della copertura ovunque salvo il transito residuo di velature sui rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico a 3400-3800 metri. Venti occidentali a tutte le quote, deboli in pianura e moderati in montagna.

Tendenza per lunedì 14 ottobre: lunedì copertura nuvolosa in aumento, specie sui rilievi; ventilazione debole; temperature stazionarie.

Fonte Arpa Lombardia