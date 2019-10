PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’autunno ci vuole far dimenticare le belle giornate e farà di tutto per riportare piogge e temperature in ribasso. Le correnti miti nei prossimi giorni saranno sostituite da masse d’aria più fresche, mentre l’alta pressione ritornerà indebolita. Un fronte perturbato porterà piogge e rovesci tra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre, poi avremo un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni a ridosso della festività di Ognissanti.

Martedì 29 ottobre

Cielo coperto con deboli pioviggini, nubi sparse con piovaschi moderati.

Piogge e rovesci localmente forti dalla serata fino a tarda notte.

Quota neve in calo fin verso i 2.300 metri in serata.

Temperatura mattutina ancora mite attorno a 14°C, attorno a 17°C nelle ore centrali della giornata.

Zero termico diurno attorno a 3.000 metri.

Venti da Sud Ovest, tendenti a provenire da Sud Est dalla nottata.

Mercoledì 30 ottobre

Coperto con deboli pioviggini al mattino, cieli molto nuvolosi con rare precipitazioni fino alla nottata.

Neve attorno a 1.600/1.700 metri di quota.

Temperature mattutina 10°C, pomeridiana attorno a 12°C.

Zero termico diurno in calo fin verso i 1.800 metri.

Venti moderati da Sud Ovest.

Giovedì 31 ottobre

Nubi sparse e schiarite, clima più freddo.

Temperatura mattutina attorno a 9°, pomeridiana 12°C.

Zero termico diurno in aumento fin verso i 3.000 metri.

Venti deboli variabili.

Tendenza per la festività di Ognissanti: bel tempo e clima fresco

Fabio Porro