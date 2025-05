METEO. LE CORRENTI SETTENTRIONALI PORTANO IL SOLE

PREVISIONI METEO – Dopo un giovedì di precipitazioni, oggi un miglioramento del tempo con ampie schiarite, e solo locali acquazzoni. Nel fine settimana correnti da nord porteranno un aria fresca ma anche molto spazio per il sole, non si escludono isolati piovaschi o rovesci. All’inizio della prossima settimana si prevede un flusso più da nordovest che porterà condizioni meteorologiche simili sulla regione, con possibilità di temperature in lieve aumento.

Venerdì 23 maggio

Diminuzione della nuvolosità a partire da ovest. Dalla tarda mattinata cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti sulle Prealpi e sulla pianura. Precipitazioni nelle prime ore del giorno residue sul mantovano, poi locali piovaschi soprattutto sulla pianura e sulle Prealpi; non si escludono isolati rovesci o temporali. Temperature in pianura minime in calo tra 11 e 14 °C, massime in aumento tra 19 e 24 °C. Zero termico tra 2000 e 2500 metri. Venti inizialmente molto deboli di direzione variabile, dalla tarda mattinata da est o sudest con locali rinforzi; sulle Alpi da deboli a moderate da nord, in attenuazione nella sera.

Sabato 24 maggio

Cielo nella notte e al primo mattino nuvoloso, sulle Alpi sereno. Dalla tarda mattinata generalmente sereno o poco nuvoloso, locali annuvolamenti sulle Prealpi. Precipitazioni locali sulle Prealpi, nella prima parte del giorno anche sul pavese. Principalmente deboli. Temperature minime in lieve calo, in pianura intorno a 11 °C; massime generalmente stazionarie intorno a 22 °C. Zero termico tra 2000 e 2500 metri. Venti in pianura deboli da est, in montagna deboli o molto deboli a regime di brezza.

Domenica 25 maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso con passaggio di nubi da nordovest. Precipitazioni generalmente assenti, salvo isolati acquazzoni sui rilievi. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. Zero termico tra 2200 e 2700 metri, dal pomeriggio tra 2700 e 3200 metri. Venti deboli o molto deboli da direzione variabile, in montagna a regime di brezza.