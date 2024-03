METEO. LE PIOGGE SI ALLONTANANO, PICCOLO ASSAGGIO DI PRIMAVERA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – All’allontanamento dell’area depressionaria responsabile del maltempo dei giorni scorsi subentrerà una circolazione atmosferica più stabile caratterizzata da correnti in quota da Nord o Nordovest. Settimana dunque più soleggiata, quasi totale assenza di precipitazioni, temperature tendenti a riportarsi al di sopra della norma del periodo.

Martedì 12 marzo cielo ovunque sereno o temporaneamente velato. Precipitazioni assenti. Temperature minime in leggero calo sulla pianura e in leggero aumento alle quote superiori, massime in lieve o moderato aumento. Zero termico intorno a 1800 metri, in lieve risalita. Venti su Alpi e Prealpi deboli o localmente moderati settentrionali.

Mercoledì 13 marzo nella notte passaggio di nubi medio-alte stratiformi, dal mattino tendente a ovunque sereno o al più leggermente velato. Precipitazioni assenti salvo possibilità di nevischio nella notte sulla fascia alpina di confine. Temperature minime in leggero aumento, massime stazionarie. Zero termico intorno a 1800 metri, in risalita fino a quote intorno a 2200 metri. Venti deboli di direzione variabile.

Giovedì 14 marzo cielo ovunque sereno o temporaneamente poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico tra 2000 e 2200 metri, in leggera risalita dal pomeriggio. Venti deboli di direzione variabile.

Fonte Arpa Lombardia