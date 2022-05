PREVISIONI METEOROLOGICHE – Nel fine settimana il caldo è stato azzerato con l’arrivo dapprima di fresche correnti da est, poi con i forti temporali accompagnati da grandine e vento sostenuto. Il calo termico è stato repentino: nel giro di qualche ore le temperature sono scese anche di una decina di gradi. Ad inizio settimana il tempo guarirà lentamente per poi avviarsi verso la seconda ondata di caldo.

Nubi alternate a schiarite tra lunedì 30 e martedì 31 maggio ma non avremo precipitazioni e clima ancora gradevole. Tempo stabile e soleggiato da mercoledì 1° giugno con caldo in accentuazione. Caldo in ulteriore aumento da giovedì 2 giugno (Festa della Repubblica) e afa in accentuazione.

Temperature mattutine comprese tra 11/22°C, massime tra 21/31°C. Zero termico diurno in rialzo passa da 2500 metri e vola verso i 4100 metri. Venti dapprima deboli provenienti da Nord Est, da giovedì moderati e provenienti da Sud Ovest.

Fabio Porro