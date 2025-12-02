METEO: MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ TORNA LA PIOGGIA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una prima rapida perturbazione ha abbandonato la Lombardia già nel corso di lunedì 1, con aumento della pressione nel corso di martedì 2, e il nuovo approssimarsi di un nuovo sistema di bassa pressione sull’area italiana da mercoledì 3, che tenderà ad abbandonare l’Italia Settentrionale a partire dal fine settimana. Il tempo che ne conseguirà vedrà le maggiori precipitazioni, sebbene di debole entità, avere luogo giovedì 4, per poi essere caratterizzato da un cielo prevalentemente molto nuvoloso, sebbene di tanto in tanto intervallato da brevi schiarite. Temperature massime in progressivo aumento fino a mercoledì 3, in seguito stazionarie; temperature minime stazionarie o in lieve calo per tutto il periodo.
Martedì 2 dicembre
Cielo coperto. Temperature tra gli 8 e gli 11 °C. Venti: 5 km/h da Nord. Raffiche: 11 km/h.
Mercoledì 2 dicembre
Pioggia debole. Temperature tra i 7 e i 10 °C. Venti: 4 km/h da Nord. Raffiche: 7 km/h.
Giovedì 3 dicembre
Pioggia moderata. Temperature tra i 7 e i 9 °C. Venti: 7 km/h da Nord. Raffiche: 14 km/h.
Fonte: ARPA Lombardia