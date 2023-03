PREVISIONI METEOROLOGICHE – Ancora poca la pioggia caduta sui nostri territori nei giorni scorsi, poi è arrivato il favonio ad asciugare tutto, e per finire nuovamente l’Alta pressione. La siccità ha messo le radici da mesi e se non interverrà un cambio circolatorio importante probabilmente andremo incontro a molte difficoltà per l’approvvigionamento idrico.

Nel fine settimana tra venerdì 17 e sabato 18 marzo l’alta pressione garantirà totale stabilità atmosferica e temperature in graduale rialzo. Una blanda saccatura si avvicinerà dalla Spagna nella giornata di domenica 19 marzo, recando solo un aumento della copertura nuvolosa ma non accompagnata da precipitazioni.

Temperature mattutine comprese tra 5/9°C, massime tra 13/16°C. Zero termico diurno verso i 2000 metri. Venti deboli inizialmente provenienti da Nordest, da Sudovest a partire da domenica.

Tendenza per lunedì 20 marzo: cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, temperature in ulteriore aumento.

Fabio Porro