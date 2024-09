METEO. MODERATA VARIABILITÀ, TEMPERATURE SOTTO LA MEDIA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La profonda circolazione ciclonica in azione sui Balcani traslerà nuovamente verso l’Italia, apportando già dalle prossime ore maggiore nuvolosità ma ancora assenza di piogge. Tra martedì 17 e mercoledì 18 la probabilità di pioggia aumenterà sulla bassa pianura e sull’Appennino, mentre ampi spazi soleggiati permarranno su Alpi e Prealpi. Successivamente e fino a sabato permarrà una moderata variabilità con maggiori probabilità di pioggia sulle Alpi. In tutto questo contesto le temperature saranno in leggero aumento, seppur siano previste ancora inferiori alle medie del periodo.

Martedì 17 settembre generali condizioni di variabilità, annuvolamenti più estesi e compatti nella prima parte del giorno a ridosso di Alpi e Prealpi, possibili ampie schiarite dal pomeriggio. Precipitazioni possibili di debole intensità al mattino su Alpi e Prealpi, maggiormente probabili nel pomeriggio, seppur ancora deboli, sulla bassa pianura. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo. Zero termico intorno a 2500-2700 metri. Venti in montagna moderati da nord al mattino, deboli orientali dal pomeriggio.

Mercoledì 18 settembre su Alpi e Prealpi cielo poco nuvoloso con aumento delle nubi dal pomeriggio. Temperature minime stazionarie o in locale calo, massime stazionarie o in locale aumento. Zero termico intorno a 2800 metri. Venti in montagna deboli orientali.

Giovedì 19 settembre generali condizioni di variabilità, probabili annuvolamenti più estesi e compatti nel pomeriggio anche sulle Prealpi. Dal pomeriggio qualche piovasco anche su Alpi e Prealpi. Temperature minime e massime in lieve aumento. Zero termico intorno a 2800 metri. Venti in prevalenza deboli orientali.

Fonte Arpa Lombardia