PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dopo una grintosa e dinamica partenza la stagione invernale (secondo il calendario meteo al via il 1° dicembre) rimarrà ai box almeno sino alla conclusione dell’anno. Mentre il freddo proveniente dalla Siberia ha preso la strada del Canada e degli Stati Uniti dove si registrano bufere di neve e temperature rigide (valori massimi attorno ai -30°C), nel bacino del Mediterraneo si insedierà nuovamente il famigerato anticiclone africano che, non contento di averci fatto sudare tutta l’estate e buona parte dell’autunno, farà schizzare le temperature oltre le medie stagionali di 5-7°C.

Farà caldo anche in montagna, difatti lo zero termico salirà oltre i 2500 metri. Preoccupante la situazione per l’innevamento, che potrebbe subire un deterioramento. L’anticiclone africano entrerà in scena a partire da venerdì 23 dicembre assicurando stabilità atmosferica a parte nubi basse e locali banchi di nebbie nei fondovalle anche nei giorni a seguire.

Temperature mattutine comprese tra 5/8°C, massime tra 10/11°C. Zero termico diurno oltre i 2400 metri. Venti deboli tra Nord e Nordest.

Un grosso contraccolpo per la stagione invernale, reduci da un inverno 2021/22 con rari episodi di freddo e neve, e siccità sempre più galoppante. Situazione che non si sbloccherà probabilmente alla chiusura del 2022, l’anomalia termica la potremmo ritrovare purtroppo anche per l’inizio del nuovo Anno.

Fabio Porro