PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il mese di giugno si conclude come ebbe inizio: con gran caldo e temperature elevate. Nonostante il transito di alcuni fronti instabili abbia portato refrigerio e qualche pioggia, rimane grave lo stato di siccità per tutti i nostri territori. Fiumi e invasi sono ancora all’asciutto mentre l’agricoltura è permanente in ginocchio. La siccità che ha preso avvio nello scorso autunno difficilmente verrà azzerata nei due mesi estivi restanti, la stagione estiva difatti, secondo la casistica, è quella più avara di precipitazioni, mentre le temperature sono ormai oltre le medie.

Dopo il fresco di questi giorni l’alta pressione africana emetterà l’ennesimo ruggito, riportando le temperature a valori molto elevati. Bel tempo dunque per l’intero fine settimana, salvo isolati rovesci o temporali di calore. Temperature mattutine comprese tra 19/24°C, massime tra 30/34°C. Zero termico diurno oltre 4300 metri. Venti moderati da Sud Ovest.

Tendenza per lunedì 4 luglio: gran caldo, temperature elevate con valori pomeridiani attorno a 36°C ma percepita anche 40°C.

Fabio Porro