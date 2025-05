METEO. NEL WEEKEND SCHIARITE E TEMPERATURE IN AUMENTO

PREVISIONI METEO – Sulla Lombardia il cambio del regime meteorologico porterà un miglioramento del tempo con ampie schiarite e temperature in aumento. Correnti settentrionali causeranno condizioni meteorologiche più variabili, con nubi passeggere e rovesci locali; fino a venerdì mattina anche forti raffiche di vento. A seguire, un’aria più fresca in arrivo e temperature in calo.

Venerdì 16 maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nuvoloso sulla pianura e sulle Prealpi nella prima parte della giornata e, dal pomeriggio, annuvolamenti sul bresciano e sul mantovano. Precipitazioni locali, soprattutto su Prealpi, generalmente deboli o molto deboli. Temperature minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime intorno a 12 °C, massime intorno a 22 °C. Zero termico tra 1800 e 2300 metri. Venti nella notte in pianura e Appennino da deboli a moderati con raffiche forti, su Alpi e Prealpi deboli con rinforzi sulle creste. Dal mattino attenuazione della ventilazione ma possibili raffiche forti su Appennino e Alpi.

Sabato 17 maggio

Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni locali, soprattutto dal pomeriggio sui settori nordorientali, generalmente deboli. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Zero termico tra 2000 e 2500 metri. Venti in pianura deboli da sud, in montagna da ovest o nord con rinforzi su Alpi.

Domenica 18 maggio

Domenica sono previste correnti da nord che porteranno un tempo variabile con schiarite intervallate da nubi e locali piovaschi. Lunedì peggioramento causato da una perturbazione al nord Italia, cielo nuvoloso e possibilità di piogge sparse. Temperature stazionare rispetto a quelle di sabato.