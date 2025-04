METEO. NEL WEEKEND TEMPO INSTABILE E PIOGGE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una struttura ciclonica localizzata sulla Sardegna tende a dividersi in due minimi barici, di cui uno interesserà la Lombardia fino al pomeriggio di venerdì quando poi ci sarà una breve rimonta anticiclonica. Tempo fortemente instabile con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco e venti forti. Venerdì residua instabilità con precipitazioni meno intense. Da sabato una nuova circolazione ciclonica proveniente dall’Atlantico interesserà la regione portando una nuova ondata di instabilità fino a lunedì, quando poi il minimo barico formatosi tenderà a scivolare verso la Sicilia lasciando spazio a un tempo meno perturbato. Le precipitazioni interesseranno la regione per tutta la settimana e non si escludono anche rovesci, ma la nuvolosità sarà fortemente variabile e si attendono ampie schiarite durante i diversi giorni.

Venerdì 18 aprile con cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, nel pomeriggio ampie schiarite specie in pianura. Precipitazioni sotto forma di locali piovaschi in particolare sui rilievi e pianura orientale. Neve oltre i 1600 metri. Temperature minime in calo, massime stazionarie. In pianura minime intorno 9 e 12 °C, massime intorno i 18 e 20 °C. Zero termico in lieve calo a 1800 metri durante la mattinata, poi nuovo aumento fino a 2400 metri. Venti deboli o molto deboli ovunque, dal mattino in rotazione da sud e più intensi sui rilievi.

Sabato 19 aprile con cielo variabile, prevalentemente nuvoloso o poco nuvoloso ma con ampie schiarite. Precipitazioni deboli a carattere intermittente per tutto il giorno, non si escludono rovesci specie sulle prealpi. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie. In pianura minime intorno 9 °C, massime intorno 19 °C. Zero termico tra 2200 e 2500 metri. Venti in pianura deboli o molto deboli variabili, in montagna deboli con locali rinforzi nel pomeriggio e possibili raffiche forti.

Domenica 20 aprile con cielo nuvoloso con schiarite durante il giorno. Precipitazioni deboli o moderate sparse, a carattere di rovescio nel pomeriggio. Possibili precipitazioni più consistenti sull’Appennino in serata. Neve a partire da 2000 metri. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Zero termico tra 2300 e 2700 metri. Venti in pianura deboli orientali in attenuazione durante il giorno, in montagna deboli o molto deboli variabili con raffiche forti specie su Appennino e Valchiavenna.