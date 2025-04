METEO. NEL WEEKEND TEMPO INSTABILE E PRECIPITAZIONI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un debole disturbo sul flusso settentrionale in quota favorisce un aumento temporaneo della nuvolosità oggi, venerdì. Poi cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Sabato in arrivo una perturbazione atlantica, che porterà tempo instabile con un aumento della nuvolosità sulla Lombardia e precipitazioni nella giornata di domenica e nei primi giorni della settimana.

Venerdì 11 aprile con cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili velature sui rilievi in serata. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie e massime in aumento. In pianura minime intorno a 8 °C, massime intorno a 21 °C. Zero termico in rialzo, tra 3000 e 3400 metri. Venti sulla pianura occidentale e sull’Appennino dalla tarda mattinata da deboli a moderati da sud, deboli in rotazione da ovest sul resto della pianura; in montagna nel pomeriggio deboli settentrionali.

Sabato 12 aprile con cielo al mattino sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali. Precipitazioni in serata deboli isolate sui rilievi e sulle Prealpi. Temperature minime e massime in lieve aumento. Zero termico tra 3200 e 3400 metri. Venti in pianura deboli variabili, in montagna deboli variabili.

Domenica 13 aprile con cielo coperto o molto nuvoloso. Precipitazioni molto deboli intermittenti fino al pomeriggio, in serata tendenti a divenire più continue e diffuse. Temperature in calo. Venti deboli variabili, salvo rinforzi da sud sulle Alpi Retiche. Lunedì cielo coperto, precipitazioni diffuse moderate, in particolare sull’alta pianura e Prealpi. Temperature in calo. Ventilazione moderata da est in pianura, rinforzi da sud sulle Alpi Retiche.