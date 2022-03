PREVISIONI METEOROLOGICHE – Continua il trend “siccitoso” che ormai sfiora i 100 giorni: rare precipitazioni, le più consistenti risalgono all’autunno scorso. A parte qualche episodio nevoso, le piogge si sono dimenticate dei nostri territori: campi aridi, fiumi in secca come ad agosto, rischio incendi elevati per tutta la Regione. E nel breve termine non si intravedono segnali di cambiamento: la depressione da giorni sulla penisola iberica non riuscirà a fare passi importanti per inviarci qualche fronte atlantico.

Nel fine settimana assisteremo solo al transito di frange nuvolose ma senza recare nessuna precipitazione. Nubi sparse tra venerdì 11 e sabato 12 marzo, cieli limpidi e ottimo soleggiamento. Temperature mattutine non rigide a causa della copertura nuvolosa comprese tra 3/4°C, massime tra 7/11°C. Zero termico diurno verso 800 metri. Venti deboli da Sud Ovest.

Fabio Porro