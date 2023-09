PREVISIONI METEOROLOGICHE – Asse di saccatura in allontanamento da martedì con condizioni ancora blandamente instabili la mattina ma tendenzialmente in miglioramento dal pomeriggio. Mercoledì temporanea rimonta anticiclonica la mattina, in serata avvicinamento di un cavo d’onda che inizierà una nuova fase perturbata persistente fino a venerdì, con precipitazioni diffuse, specie sui rilievi. Sabato condizioni via via più stabili.

Martedì 19 settembre cielo irregolarmente nuvoloso la mattina con addensamenti maggiori sui rilievi centro-orientali, dal pomeriggio generalmente poco nuvoloso sulle pianure, più variabile sui rilievi. Possibili precipitazioni deboli residue tra notte e mattinata sui rilievi settentrionali; possibili occasionali nel pomeriggio e sera sui rilievi centrali, orientali e su Appennino. Temperature minime in leggero calo, massime in aumento. Zero termico in aumento intorno a 3800 metri. Venti in montagna deboli settentrionali con locali rinforzi in quota, in rotazione da sud in serata.

Mercoledì 20 settembre da poco nuvoloso a nuvoloso la mattina con qualche addensamento maggiore a ovest, dal tardo pomeriggio/sera aumento della copertura da ovest verso est, fino a molto nuvoloso in tarda serata. Dal tardo pomeriggio possibili deboli precipitazioni a partire dai settori nordoccidentali in estensione e diffusione in serata su gran parte dei rilievi settentrionali e occasionalmente sulle zone di Alta Pianura. Temperature minime in leggero calo a sud, in leggero aumento a nord, massime in calo. Zero termico intorno a 3500 metri. Venti in montagna meridionali, deboli o localmente moderati, specie su Appennino e sui rilievi settentrionali.

Giovedì 21 settembre cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con qualche locale e temporanea attenuazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Precipitazioni da sparse a diffuse sui rilievi e sui settori occidentali. Temperature minime stazionarie o in leggero aumento, massime in calo. Zero termico oscillante intorno a 3600 metri. Venti in montagna moderati o forti meridionali, specie su Appennino e sui rilievi settentrionali.

Fonte Arpa Lombardia