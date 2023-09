PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un flusso di correnti occidentali umide e a tratti instabili porta rovesci intermittenti o locali temporali con nuvolosità variabile e irregolare. Tra venerdì e sabato l’approfondimento di una saccatura sulla Penisola Iberica determina la rotazione da sudovest del flusso in quota, ancora instabile, con nuovi annuvolamenti e precipitazioni, in particolare sui settori occidentali. Domenica fase momentaneamente più stabile, senza precipitazioni e con minore nuvolosità, ma tra lunedì e martedì la saccatura trasla verso nordest con piogge sui settori occidentali e temporali diffusi sui rilievi settentrionali.

Venerdì 15 settembre cielo in genere nuvoloso, con maggiori addensamenti fino a metà giornata e irregolari, temporanee, schiarite al pomeriggio. Rovesci e piovaschi intermittenti possibili ovunque nella giornata, più probabili e frequenti fino al mattino sulla pianura e le fasce pedemontane, al pomeriggio sui rilievi. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. In pianura minime tra 15°C e 17°C, massime tra 24°C e 26°C. Zero termico attorno a 3600 metri. Venti in montagna deboli dai quadranti meridionali, in parziale rinforzo in serata.

Sabato 16 settembre cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con i maggiori addensamenti sui rilievi ed i settori occidentali. Precipitazioni deboli sparse già della prime ore del giorno su pianura sudoccidentale e Appennino, dalle ore centrali anche sull’alta pianura centro occidentale e le prime Prealpi; in spostamento verso est nel pomeriggio sera ma più isolate. Temperature minime senza variazioni rilevanti, massime in calo sui settori occidentali, in lieve aumento ad est. Zero termico in risalita, attorno 3800 metri. Venti deboli; in montagna dai quadranti meridionali con temporanei rinforzi fino a moderati o localmente forti sulle cime.

Domenica 17 settembre nubi basse diffuse fino al mattino, in particolare su Pianura e primi rilievi, in dissoluzione nella giornata; poi velato o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime senza variazioni rilevanti, massime in lieve aumento. Zero termico in risalita, attorno a 4200 metri. Venti deboli; in montagna dai quadranti meridionali.

Fonte Arpa Lombardia