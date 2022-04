PREVISIONI METEOROLOGICHE – Le festività pasquali sono appena trascorse senza scomodare perturbazioni e piogge ma solo una sostenuta ventilazione orientale nel pomeriggio di sabato 16 aprile. Il fronte freddo ha interessato i settori orientali della nostra Regione con parziali annuvolamenti ma ancora nessuna precipitazione.

Piogge che arriveranno nei prossimi giorni, ma non aspettiamoci tanti accumuli. La perturbazione atlantica sarà ostacolata da un tenace campo di alta pressione, riuscirà solo in parte a riportare qualche pioggia sui nostri territori siccitosi da oltre quattro mesi.

Giornata ancora ben soleggiata quella di martedì 19 aprile, clima primaverile e temperature ancora gradevoli. Nubi in aumento dalla mattinata di mercoledì 21 aprile, non sono attese precipitazioni importanti. Temperature in calo. Piogge deboli solo dal pomeriggio di giovedì 22 aprile, cadrà la neve solo oltre i 2000 metri.

Temperature mattutine comprese tra 9/10°C, massime tra 15/22°C. Zero termico diurno scende dai 2500 ai 2100 metri. Vento moderati da Sud Ovest.

Fabio Porro