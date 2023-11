METEO. NUBI SPARSE E PIOGGE ASSENTI, ATTENZIONE AL VENTO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La discesa dal Nord-Atlantico di una struttura depressionaria, tra martedì e mercoledì andrà a chiudere un minimo tra il Mediterraneo occidentale e le coste del Nord-Africa. Giovedì temporanea rimonta della pressione. Pertanto fino a mercoledì mattina attese giornate per lo più nuvolose, a seguire tempo maggiormente soleggiato. Da venerdì, seppur ancora in un contesto di relativa incertezza previsionale, probabile discesa di aria fredda dal continente Nord-Europeo.

Martedì 21 novembre su Alpi e Prealpi inizialmente nuvolosità irregolare, nella seconda parte della giornata ampie schiarite a partire da fascia occidentale. Precipitazioni poco probabili. Limite neve attorno a 1600 metri circa. Temperature minime e massime in aumento. Zero termico intorno a 1900 metri circa. Venti in montagna da nord nordest: inizialmente deboli, dal pomeriggio in rinforzo fino a moderati o forti.

Mercoledì 22 novembre fino al mattino annuvolamenti sparsi, quindi sereno o poco nuvoloso; dal tardo pomeriggio-sera transito di velature per nubi alte da ovest. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in aumento. Zero termico intorno a 1800 metri. Venti in montagna moderati o forti da nord nordest, dal pomeriggio in attenuazione a partire dalle quote più basse fino a prevalentemente deboli in tarda serata.

Giovedì 23 novembre cielo da velato a sereno o poco nuvoloso in giornata. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in calo. Zero termico intorno a 3300 metri. Venti in montagna deboli o moderati settentrionali.

Fonte Arpa Lombardia